in foto: L’interno di Villa Versace a Milano (foto dal sito Coldwell banker)

Una villa da oltre duemila metri quadrati, con 15 locali, otto camere da letto e dieci bagni. Il tutto in via dei Giardini, esclusiva strada nel pieno centro di Milano, tra Brera, via Manzoni e via Monte Napoleone. Questa è Villa Versace, la dimora in cui per diversi anni ha vissuto Santo, fratello dello stilista Gianni Versace. Adesso il prestigioso immobile è in vendita a "prezzo di saldo": chi se lo può permettere potrebbe realizzare un vero e proprio affare. La villa era stata infatti messa in vendita già nel 2012: allora il prezzo richiesto era di 49 milioni di euro. La crisi economica, che ha investito anche il mercato immobiliare, ha però ridotto le pretese dei venditori. Adesso la villa è apparsa sul sito immobiliare della Coldwell banker per conto della Bodini Barbera International real estate, a un prezzo ribassato del 30 per cento: per acquistarla "bastano" 33 milioni di euro.

La villa da sogno: giardino, spa, palestra e terrazza con predisposizione per la piscina

Una cifra irraggiungibile per i comuni mortali, ma probabilmente adeguata alla villa: "Costruita tra il 1953 e il 1954, la casa fu progettata dagli architetti Carlo De Carli e Antonio Carmiati, rappresentanti del movimento modernista – si legge sull'annuncio apparso sul sito – L'edificio, a pianta geometrica pensato come un ottagono avvitato su un rettangolo, ha una facciata essenziale dalle linee moderniste". Il palazzo, che si sviluppa su quattro piani, è corredato da un giardino di oltre 400 metri quadrati e da una terrazza della stessa estensione, su cui il futuro acquirente potrà anche – perché no – aggiungere una piscina, già ipotizzata dai progettisti. Nel seminterrato c'è spazio per auto, moto, volendo anche per yacht: sono oltre 120 i metri quadri disponibili. Completano la villa una Spa, una palestra, una zona per il personale di servizio e la guardiania.