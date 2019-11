in foto: La prima nevicata sul passo Gavia immortalata dalle webcam

Con l'arrivo del maltempo e della pioggia, in Lombardia si vede anche la prima neve sulle montagne, dove già è inverno a tutti gli effetti. Le webcam installate sul passo Gavia, tra Valtellina e Val Camonica, hanno immortalato questa mattina le cime imbiancate. Si tratta per ora di pochi centimetri, ma potrebbero diventare molti di più con le precipitazioni attese nelle prossime ore. Il calo delle temperature, infatti, porterà la neve anche a quote attorno ai 2000 mila metri.

Neve sul passo Gavia: le immagini delle webcam

Buone notizie quindi per gli amanti dello sci, che presto potrebbero trovare le prime pista imbiancate, ma anche per i ghiacciai alpini, sempre più sofferenti, che ricevono un "pieno" di materia prima. Le immagini, diffuse sulla pagina Facebook "Webcam Valle Camonica" mostrano la neve nelle località Corno dei Tre Signori e Lago Bianco. Per le giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre è atteso in Lombardia un tempo autunnale, con cielo coperto e precipitazioni abbondanti anche in pianura.

Le prime nevicate a settembre, poi il ritorno del caldo

La prima neve dell'anno sulle Alpi era arrivata per la verità già all'inizio di settembre quando in Val Formazza erano caduti circa 30 centimetri di neve che avevano imbiancato il paesaggi. I fiocchi avevano coperto la valle sopra i 1200 metri di altezza, così come testimoniato da una foto condivisa sui social dal rifugio Città di Busto. La neve era caduta anche al passo dello Stelvio in Valtellina. In seguito però un mese di ottobre con temperature sopra la media aveva limitato le precipitazioni anche in quota e la neve si è rivista soltanto ora.