In Lombardia riaprono i mercati coperti. Lo ha comunicato la Regione che ha predisposto un’ordinanza, a firma del presidente Attilio Fontana, grazie alla quale i mercati da domani potranno essere aperti "alle medesime condizioni che valgono per i supermercati”.

Contro la chiusura dei mercati comunali coperti milanesi, conseguente alla sospensione disposta nell’Ordinanza di Regione Lombardia del 4 aprile, aveva provocato le proteste delle associazioni di settore. “Un provvedimento grave per l’impatto sui cittadini, per le ripercussioni economiche e anche per la tempistica. La misura presa nel fine settimana non ha reso possibile un’informazione preventiva utile per farvi fronte", ha dichiarato Sergio Pietro Monfrini, presidente di Assofood, l’associazione del dettaglio alimentare di Confcommercio Milano. "Lo stesso Comune non ha potuto che inviare oggi una comunicazione ufficiale. E le imprese avevano già effettuato tutti gli approvvigionamenti necessari per far fronte alle esigenze dei consumatori”. I mercati comunali coperti avevano continuato a operare anche nel periodo si emergenza rispettando il distanziamento fisico tra le persone previsto dalle norme.

Milano, Sala aveva chiesto a Regione Lombardia di permettere la riapertura

"Rimango fedele al mio principio che le norme si applicano però chiederò a Regione Lombardia di ripensarci”, aveva detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella mattinata di lunedì 6 aprile, in un videomessaggio ai cittadini. “Stamattina purtroppo ho dovuto chiudere i mercati comunali – aveva spiegato Sala – ma chiederò a regione di ripensarci perché oggettivamente i mercati coperti, importanti per tanta parte della nostra popolazione, hanno gli stessi sistemi metodi di sicurezza dei supermercati: per esempio, al pari dei supermercati, si controlla la febbre a tutti coloro che vi accedono e la cosa mi è stata confermata anche dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini, che mi ha appena chiamato. Vedremo cosa succederà”, ha concluso Sala.