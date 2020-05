In Lombardia 78.605 contagi da Coronavirus e 14.389 morti: 500 nuovi casi in un giorno

Il bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, martedì 5 maggio. I contagi confermati sono 78.605, in aumento di 500 rispetto a ieri. Nella seconda giornata della fase due si registrano ancora 95 morti, che portano il totale a 14.389 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 509, in calco di 23 unità rispetto a ieri. I ricoverati in totale sono 6.201 con un calo di 213.