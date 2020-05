Il bollettino di oggi, sabato 2 maggio, sull'emergenza Coronavirus in Lombardia. I contagi ufficiali confermati sono 77.002, in aumento di 533 rispetto ai 76.469 di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.529 (meno 99 rispetto a ieri, quando erano 6.628). Le persone nei reparti di terapia intensiva sono 545, in calo di 18 rispetto ai 563 di ieri. In Lombardia tornano ad aumentare purtroppo i decessi: le persone morte a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia sono 14.189 in aumento di 329 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 403.702.

I contagi nelle province lombarde

La provincia lombarda più colpita dalla pandemia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 19.950 i casi accertati (+249), di cui 8.450 in città (+115). In provincia di Brescia i contagi sono 12.999 (+70), mentre a Bergamo sono 11.394 (+16). A Cremona i casi sono arrivati a 6.088 (+20), nella provincia di Monza Brianza 4.745 (+25), a Pavia 4.456 (+40), a Mantova 3.194 (+9), a Varese 2.715 (+10), a Como 3.293 (+22), a Lodi 3.017 (+23), a Lecco 2.290 (+13) e a Sondrio 1.181 (=).

Sala su Fase 2: Non so cosa succederà

Sui nuovi contagi è tornato a parlare questa mattina il sindaco di Milano Beppe Sala: "Nella nostra città ci sono in media 143 nuovi contagi al giorno, ma questa è solo la punta dell'iceberg e nessuno sa davvero cosa accadrà con la riapertura delle attività produttive – ha detto nel suo quotidiano messaggio ai cittadini – siamo vicini a una prima riapertura, necessaria e sostanziata da un giudizio della sanità che ci dice che a oggi la situazione è sufficientemente sotto controllo. Molti di voi mi chiedono cosa succederà. Non lo so".