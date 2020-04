In Lombardia 75.732 contagi da Coronavirus e 13.772 morti: meno di 600 nuovi casi

Diramato il bollettino di oggi, giovedì 30 aprile, sull’emergenza Coronavirus in Lombardia. I casi di contagio ufficiali sono 75.732, in aumento di 598 rispetto ai 75.134 di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 6.834 (meno 286 rispetto a ieri, quando erano 7.120). Le persone nei reparti di terapia intensiva sono 605, in calo di 29 rispetto ai 634 di ieri. Il numero dei pazienti dimessi, che conta anche coloro che hanno effettuato almeno un passaggio in ospedale, aumenta e arriva a quota 51.166 contro i 50.347 di ieri. Si registrano purtroppo ancora molti decessi: le persone scomparse a causa del Covid-19 dall’inizio della pandemia sono 13.772 in aumento di 92 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 376.943, con un incremento di 11.048 rispetto a ieri.