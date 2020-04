Aggiornato il bollettino della Lombardia riguardo l'emergenza Coronavirus che ha colpito la regione. Ad oggi, giovedì 23 aprile, sono 70.165 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 1.073 rispetto a ieri quando erano 69.092. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.192 in diminuzione di 500 casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 790, in totale, in calo di 27 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 44.220, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 12.940, con un aumento di 200 morti in 24 ore. In totale sono stati effettuati 302.715 tamponi (+12.016). "Il dato costante e positivo è la dimuzione delle terapie intensive, siamo scesi sotto la soglia di 800, venti giorni fa erano 1.400. In forte calo anche il numero dei ricoverati. Questo non significa che tutto sia già risolto. Perché sia un continuo miglioramento serve la massima cautela", ha avvertito l'assessore regionale Pietro Foroni.

I casi nelle province lombarde

La provincia più colpita della Lombardia è sempre quella di Milano, dove sono arrivati a 17.277 i casi accertati (+277), di cui 7.221 in città (+105). In provincia di Brescia i contagi sono 12.308 (+130), mentre a Bergamo sono 10.946 (+98). A Cremona i casi sono arrivati a 5.807 (+101), nella provincia di Monza Brianza 4.317 (+64), a Pavia 3.874 (+46), a Mantova 3.022 (+45), a Varese 2.340 (+38), a Como 2.764 (+83), a Lodi 2.833 (+46), a Lecco 2.132 (+23) e a Sondrio 1.056 (+44).

Gallera: Malati Covid nelle Rsa? Rifarei tutto

L'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera è tornato a parlare dopo un lungo e inaspettato silenzio in collegamento con Aria Pulita per fare il punto sulla situazione nelle Rsa, gravemente colpite dalla pandemia Coronavirus e per cui la Giunta lombarda è ritenuta co-responsabile con il trasferimento dagli ospedali alle case di riposo di malati Covid. L'assessore alla Sanità lombardo ha dichiarato che "rifarei la delibera per il bene dei concittadini", spiegando che "rispetto alle polemiche che sono sorte dopo, forse era meglio lasciare che 150 persone non trovassero posto in un ospedale tanto, purtroppo, i decessi sul territorio sono stati tanti e io oggi sarei meno sotto le polemiche". L'assessore al Welfare ha ricordato poi il suo ruolo di "amministratore il cui unico obiettivo è di salvare la vita alle persone". Gallera ha giustificato così la firma della delibera ribandendo: "Io la rifarei".