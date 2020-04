Nella consueta diretta Facebook l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha diramato il bollettino della Lombardia di oggi, mercoledì 15 aprile, con i dati aggiornati relativi all'emergenza Coronavirus. Salgono a 62.153 i casi di contagio accertati, in aumento di 827 unità rispetto a ieri quando erano 61.326. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.043, con un incremento di 34 pazienti rispetto a ieri quando il numero era di 12.077. Cala ancora il numero delle persone curate in terapia intensiva: sono 1.074 in totale, in calo di 48 unità (ieri erano 1.122). Cresce il numero totale dei dimessi, arrivato a quota 17.855 ma purtroppo anche quello dei decessi giunti a 11.377, con un aumento di 235 unità in 24 ore. I tamponi effettuati in totale in tutta la regione sono stati 221.968, in aumento di 6.828.

I dati delle province: crescono ancora i contagi a Milano

Per quanto riguarda i dati provinciali invece, rallenta il contagio nella città metropolitana di Milano, dove sono arrivati a 14.675 i casi accertati (+325), di cui 6.058 in città (+144). Il capoluogo lombardo resta comunque l'osservato speciale per il continuo aumento dei contagi. In provincia di Brescia i contagi sono arrivati a 11.187 (+94), mentre a Bergamo sono 10.472 (+46). A Cremona i casi sono arrivati a 5.202 (+30), nella provincia di Monza Brianza 3.878 (+57), a Pavia 3.316 (+70), a Mantova 2.655 (+24), a Varese 1.884 (+71), a Como 2.154 (+48), a Lodi 2.587 (+18), a Lecco 1.982 (+12) e a Sondrio 859 (+10).