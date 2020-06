Il 16 giugno scade il termine per versare la prima rata di acconto per la nuova Imu 2020, dopo che con decorrenza dal primo gennaio 2020, come disposto la legge di Bilancio 2020, è stata eliminata la TASI. Il pagamento della prima rata, con scadenza, come detto, il 16 giugno 2020, dovrà essere "pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019". Nonostante l'emergenza Covid sia ancora in corso non è stato previsto alcun rinvio. Si parla di 535 euro per la prima rata se l'immobile si trova in un capoluogo di provincia, oltre 1000 se è nelle grandi città. Sono stati esentati dal versamento solo alberghi, pensioni, agriturismi, immobili a vocazione turistica, villaggi vacanze, ostelli della gioventù, gli affittacamere, i bed & breakfast, i residence e i campeggi a patto che i proprietari risultino anche gestori dell'attività.

Calcolo nuova Imu 2020 e quando pagarla

Anche per chi vive a Milano l'acconto 2020 della nuova Imu deve essere calcolato applicando le aliquote 2019 (somma delle aliquote IMU più aliquote TASI). La rata di acconto 2020 deve essere versata entro il 16 giugno 2020, mentre entro il 16 dicembre ci sarà il conguaglio annuo sulla base delle aliquote che saranno approvate entro il prossimo 31 luglio.

L’imposta deve essere pagata utilizzando il modello F24: l'utilizzo del modello F24 è gratuito e consente di usufruire dei crediti erariali in compensazione dei debiti Imu. Per quanto riguarda il comune di Milano è possibile farlo online o allo sportello, nel primo caso, accedendo al Calcolo Imu, è possibile effettuare il calcolo del dovuto e procedere online al pagamento dell’F24 precompilato. In alternativa il modello F24 compilato può essere pagato presso: banche, uffici postali, intermediari Entratel abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.).

Il pagamento della TARI slitta a settembre

A Milano, dopo l’ordinanza sindacale dell’11 marzo, le rate per il saldo della tassa sui rifiuti slittano a settembre, così come hanno fatto molte altre città italiane, alcune (come Genova, Torino e Pescara) istituendo una doppia corsia di scadenze, divise tra utenze domestiche e non. Sono allo studio da parte della giunta comunale, sconti sulla TARI per imprese e famiglie. Il calendario delle rate TARI 2020 a Milano:

1° rata: 15 settembre

2° rata: 15 ottobre

3° rata: 15 novembre

4° e ultima rata: 15 dicembre