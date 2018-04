Incidente da film, ovviamente senza conseguenze, quello occorso nella mattinata di oggi tra le strade di Galbiate, nella provincia di Lecco: un tir è rimasto incastrato in via Cavour, dal momento che evidentemente il mezzo era troppo grande per poter transitare in un vicolo così stretto. Stando a quanto si apprende, lo sfortunato autista del mezzo pesante, un cittadino bulgaro che non conosceva la zona, sarebbe stato "tradito" dal navigatore satellitare, che non informa gli automobilisti sulla larghezza delle strade da percorrere.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare diverse ore per riuscire a tirare fuori il mezzo pesante dal vicolo in cui era rimasto incastrato. Il curioso incidente ha comportato anche notevoli disagi alla circolazione automobilistica, notevolmente rallentata, se non addirittura paralizzata, per ora, quantomeno in via Cavour e nelle strade limitrofe. L'incidente ha attirato anche un capannello di passanti, che hanno immortalato la scena con i loro smartphone.