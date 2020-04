Ieri si era detto contrario alla chiusura dei mercati comunali coperti, oggi si dice contento per la loro riapertura. È un, moderatamente, soddisfatto Beppe Sala quello che parla ai cittadini di Milano da Palazzo Marino nel suo quotidiano appuntamento social. Il sindaco del capoluogo di regione spiega che ieri se ne era lamentato "perché voi (cittadini, ndr) ve ne eravate lamentati. Ne abbiamo discusso, ho spiegato in Regione che non c'è differenza tra un mercato comunale coperto e un supermercato: il punto è quali misure di sicurezza vengono adottate. La Regione è tornata su suoi passi, grazie, e ora riapriamo", ha spiegato Sala.

120mila mascherine distribuite ai medici: Le daranno ai pazienti

Nel corso del suo videomessaggio ai milanesi, il sindaco meneghino è tornato anche sulla questione mascherine: "La Regione ha distribuito il suo stock di 3 milioni di mascherine ai comuni lombardi. A Milano ne ha date 120mila – spiega, parte delle 900mila teoricamente destinate alla città -. Onestamente meno in proporzione rispetto a quante ce ne spetterebbero ma ne stiamo cercando in giro per il mondo altre perché è chiaro che in questa fase il mio obiettivo è cercare di darne a tutti". Sala spiega poi che "queste prime 120mila le diamo ai medici di base. Per loro ma soprattutto per i loro pazienti. A Milano i medici di base sono circa mille, quindi 120 a testa. Le portiamo con la polizia locale già oggi e loro sapranno chi ha più bisogno e a chi darle".

Pasqua 2020, confermato il concerto di Bocelli: Sarà in diretta streaming

Il sindaco di Milano conferma poi la presenza di Andrea Bocelli nella domenica di Pasqua, il prossimo 12 aprile, "in un Duomo vuoto dove proporrà alcune pagine di musica sacra". Il primo cittadino spiega però che "il Duomo sarà vuoto, ma in streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo". Il concerto del tenore sarà infatti visibile su un canale apposito del Comune di Milano trasmesso in diretta in tutto il globo. Beppe Sala conclude poi il suo intervento con la gestione dell'emergenza Coronavirus da parte dei cittadini: "Passano i giorni, ognuno di noi sta gestendo la sua vita quotidiana e i suoi pensieri. Ci siamo fatti trovare impreparati a questa terribile pandemia, anche io. Ma quello che conta è come ora siamo qui a gestire questa situazione e come ci prepareremo a tornare a una certa normalità".

Sala gonfia il petto: L'Italia riparte se riparte Milano

Sala riserva un plauso ai milanesi "perché la vostra parte la state facendo e io sono qua giorno per giorno con attenzione per gestire al meglio i bisogni della città", aprendo però ad una riapertura che dovrà arrivare, sperando sia più presto che tardi: "Le misure di ieri del governo, annunciate dal Premier Conte (400 miliardi di euro alle aziende, ndr), sono importanti dal punto di vista economico. Le stiamo analizzando con grande attenzione perché Milano ha bisogno di ripartire ma la ripartenza dell'Italia non può che avvenire dalla ripartenza della sua capitale economica e sociale: Milano", ha poi chiosato Sala.