Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che firmerà gli atti di nascita dei bimbi nati dalle famiglie arcobaleno. Dopo Torino e altre città italiane anche il capoluogo lombardo è pronto a riconoscere ufficialmente i bimbi come figli di due padri o due madri. Oggi il primo cittadino apporrà la sua firma sui certificati nella sala della giunta di Palazzo Marino, sede del Comune. Uno dei bimbi è Manfredi, figlio di Francesca e Corinna, nato da pochi giorni. Proprio una delle mamme aveva scritto una lettera alla giornalista Selvaggia Lucarelli in cui chiedeva a Sala di attivarsi per la registrazione all'anagrafe.

Scriveva il 16 maggio la Lucarelli su Facebook: "Lunedì su Il Fatto ho pubblicato la lettera di Corinna che con sua moglie Francesca avrà un bimbo i primi di giugno. (sono ricorse alla fecondazione assistita in Danimarca). Corinna faceva un appello chiedendo a Sala e a Majorino di permettere loro di registrare entrambe all’anagrafe come genitori (e non solo la madre biologica), cosa che in Italia è accaduta in unico caso a Torino. (si è aggiunta Crema, mi dicono). Ebbene, oggi Majorino ha risposto che non solo si farà, ma Milano sarà pioniera perchè quello che varrà per Francesca e Corinna varrà anche per chi in futuro, come loro, chiederà di far valere i propri diritti di genitore. È una bella notizia e una grande giornata. Un passettino dopo l’altro siamo sempre più un paese civile. Grazie Milano!". Il sindaco Sala, dopo la nascita del piccolo Manfredi, ha confermato quanto già annunciato due settimane fa.