Poltrona rossa, pantaloni neri, camicia bianca e calzini arcobaleno. Così il sindaco Sala ha dato il via al Pride 2019, la dieci giorni di eventi che riempiranno le strade della città di Milano e che culmineranno con la parata del 29 giugno. E per l'occasione il sindaco della città meneghina ha così voluto esprimere il proprio sostegno alla grande manifestazione in difesa dei diritti Lgbt: la foto, postata sul profilo Instagram ufficiale del primo cittadino, è accompagnata dalla didascalia: "Da domani, Pride! Per una Milano dei diritti. E dei doveri". La data di inizio ufficiale di Milano Pride 2019 è infatti fissata per domani 21 giugno. Il sindaco già nei giorni scorsi aveva fatto sapere di non poter partecipare alla parata finale per un impegno personale ma che "avrebbe trovato il modo per far sentire la propria vicinanza".

Madrina del Milano Pride 2019 Caterina Balivo

Lo scorso anno alla sfilata conclusiva parteciparono più di 200mila persone che per le strade di Milano hanno sfilato sventolando bandiere arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbt: quest'anno si attende un numero pari o superiore. La sfilata prenderà il via dalla Stazione Centrale e raggiungerà porta Venezia, attraversando via Vitruvio, via Settembrini, via Venini, via Palestrina e Corso Buenos Aires. Lo spettacolo finale vedrà protagonisti Debora Villa e Daniele Gattano e madrina d'eccezione la presentatrice tv, Caterina Balivo. Hanno aderito anche altri personaggi noti i cui nomi saranno svelati nei prossimi giorni. Da giovedì 27 a sabato 29 sarà allestita inoltre la Pride Square, un village diffuso aperto a grandi e piccoli che toccherà Largo Bellintani, Piazzale Lavater, la scalinata di via Vittorio Veneto e, per la prima volta anche Piazza Oberdan.