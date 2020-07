Voleva sfottere gli agenti della polizia locale di Milano, da qualche giorno in azione anche in monopattino per le strade della città, suggerendo che i vigili milanesi non lavorino poi molto. Per questo, ha pubblicato un video in cui vengono affiancati ai poliziotti di Sesto San Giovanni impegnati in una rocambolesca azione per sventare una rapina. Peccato si trattasse di una esercitazione, accompagnata tra l'altro dalla musica di "Chips", la storica serie tv statunitense degli anni Settanta con protagonisti degli agenti in motocicletta Jon Baker e Frank Poncharello. Il tutto con un effetto tra il grottesco e l'imbarazzante.

Esercitazioni con la musica di "Chips": il grottesto video del sindaco di Sesto San Giovanni

Autore del colpo di genio è il sindaco leghista di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Pubblicando il video, il primo cittadino del comune a nord dell'hinterland milanese ha commentato: "Gli agenti non devono essere coloro che fanno le multe ma chi quotidianamente è al servizio dei cittadini e del territorio. Le città hanno bisogno di sicurezza (e per questo noi abbiamo voluto le esercitazioni per gli agenti), presenza, non di spot green da campagna elettorale".

Chi è Roberto Di Stefano, sceriffo in salsa nord-milanese

Sui social il video sembra avere scatenato l'ilarità più nei confronti dello stesso sindaco sestese che verso gli agenti milanesi in monopattino. La concezione da telefilm delle forze dell'ordine, con tanto di comparse, pistole spianate, arresti stile rambo, da un lato strappa un sorriso e dall'altro inquieta. Ma chi conosce Di Stefano non si stupirà. Il sindaco della ex Stalingrado d'Italia, in carica dal 2017, ha sempre fatto del politiche securitarie, anche ostentate, il suo marchio di fabbrica.

Paladino degli sgomberi, fautore di una politica ferocemente anti stranieri sui temi sociali (chiedere per conoscenza ai residenti delle case popolari), Di Stefano pubblica giornalmente post sui suoi canali social in cui tuona contro "gli incivili", sottolinea le malefatte (soprattutto quando gli autori sono immigrati) ed elogia ogni operazione delle forze dell'ordine. Lo "sceriffo" in salsa nord-milanese non poteva resistere alla tentazione di accostare il servizio di pattuglia "green" dei vigili meneghini, più o meno efficace, e un'esercitazione palesemente fittizia.

La risposta di Palazzo Marino è arrivata dalla vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo: