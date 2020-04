È il sindaco di Milano Giuseppe Sala a capo della "Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force", la Task Force dei Sindaci del mondo per la ripresa post COVID-19 della rete C40 Cities. Si tratta di un team dedicato all'organizzazione della ripresa economica per le città del mondo: attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze in merito alla pandemia che ha colpito alcune tra le più grandi città si tenterà di individuare un quadro di ripresa dalle linee guida. Tanti i temi che verranno trattati, dalla tutela del cittadino a quella ambientale, passando per gli investimenti pubblici. L'obiettivo comune è creare una “nuova normalità” per le economie cittadine, basata sull’eliminazione dell’inquinamento e della povertà, sul miglioramento della salute pubblica e sull’aumento della resilienza agli shock.

Proteggere la salute dei cittadini e superare la pandemia Covid-19

La Task Force dedicata è stata presentata ieri durante una riunione virtuale di oltre 40 sindaci e rappresentanti delle maggiori città di 25 Paesi, presieduta dal Presidente di C40 e Sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, con l’obiettivo di condividere competenze per la protezione dei cittadini durante la crisi COVID-19. I Sindaci e i rappresentanti delle città C40 collaboreranno regolarmente alla condivisione di conoscenze e soluzioni riguardanti la pandemia COVID-19: "Nell’immediato la nostra priorità è proteggere la salute dei nostri cittadini e superare la pandemia COVID-19. Tuttavia, mentre affrontiamo i devastanti effetti quotidiani di una crisi senza precedenti, dobbiamo anche guardare a come proteggeremo i nostri cittadini in futuro – ha dichiarato il Sindaco di Milano e Vicepresidente C40 Giuseppe Sala – il modo in cui strutturiamo i nostri sforzi per la ripresa definirà le nostre città per i prossimi decenni. È nostra responsabilità di sindaci garantire che costruiremo solide fondamenta così che le nostre città possano apparire come luoghi più sani, equi e sostenibili in cui vivere".

Bloomberg: il Coronavirus ha creato sfide economiche e di salute pubblica

“La pandemia da coronavirus ha creato enormi sfide economiche e di salute pubblica per il mondo. In queste settimane e nei mesi a venire, i sindaci avranno bisogno di affrontare molte questioni vitali tutte insieme, tra cui salute pubblica e sicurezza, aiuti economici e ripresa e le crescenti esigenze sociali, il tutto sullo sfondo del cambiamento climatico – ha detto Michael Bloomberg, Presidente del Board di C40 e Sindaco di New York dal 2002 al 2013 – la task force che stiamo lanciando oggi aiuterà i sindaci a collaborare per creare robusti programmi di ripresa che proteggano le vite delle persone, consentano alla gente di tornare a lavorare e permettano di continuare a fare progressi nella lotta contro i cambiamenti climatici".