in foto: Beppe Sala, Luigi Di Maio

"Non ci rompano le balle" sulle chiusure domenicali. E' netto il giudizio del sindaco di Milano Beppe Sala sulle intenzioni del governo guidato da Giuseppe Conte e in particolare del ministro del Lavoro Luigi Di Maio in merito alla possibilità di obbligare i negozi a ridurre le aperture domenicali.

"Non vengano a rompere le balle a noi che siamo un modello che funziona con 9 milioni di turisti", ha detto Sala nel corso di un intervento all'Università Milano Bicocca a un convegno sul tema del'occupazione femminile. "La proposta del vicepremier Luigi Di Maio la trovo una follia. E poi perché chi gestisce negozi e ad esempio non i giornalisti? Qual è il senso? Se la vogliono fare in provincia di Avellino la facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di turisti", ha aggiunto il primo cittadino di Milano. Qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata a Elle, il vice presidente del Consiglio Di Maio è tornato sul tema delle chiusure domenicali:" Con i turni domenicali degli esercizi commerciali non ci sarà una perdita di posti Di lavoro. Non sarà così perché questi esercizi aumenteranno la produttività. Che è commisurata alla qualità della vita e alla de-precarizzazione dei dipendenti. Tranquilli, ci sarà sempre un supermercato aperto dove andare".