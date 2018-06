in foto: Il Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano si conferma la migliore università in Italia. Almeno secondo il "Qs World University Ranking 2019", la classifica forse più nota al mondo, che sulla base di sei indicatori stila ogni anno l'elenco delle migliori istituzioni accademiche del pianeta. Per il quarto anno consecutivo il Politecnico meneghino si conferma al vertice tra le università italiane, mentre a livello globale si situa al 156esimo posto su 863 università. Dietro il Politecnico, sempre tra le italiane, figurano la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa (al 167esimo posto), la Normale di Pisa (175esima) e l'Università di Bologna (180esima). Completano la top ten delle università italiane La Sapienza di Roma (217esima), l’Università di Padova (249esima), la Statale di Milano (325esima), il Politecnico di Torino (387esimo), l'Università di Pisa (422esima) e quella di Trento (426esima).

Per quanto riguarda le altre università milanesi, l'Università Cattolica del Sacro cuore rientra tra le migliori 500 (è al 491esimo posto), mentre la Bicocca si situa tra le posizioni 601-650 (dopo le prime 500 il ranking presenta un range), ma migliora decisamente rispetto allo scorso anno (quando era tra le posizioni 651-700). Sempre rimanendo in Lombardia, nella classifica figurano l'Università degli studi di Pavia (581-590) e l'Università di Brescia (701-750). I sei indicatori analizzati sono la reputazione accademica (che pesa per il 40 per cento) e quella aziendale, il rapporto tra numero di docenti e di studenti, il numero di citazioni per facoltà e l'internazionalità dei docenti e degli studenti. A livello globale, non è cambiato il podio: Mit, Stanford e Harvard, tre università del Nord degli Stati Uniti, si confermano le migliori del pianeta. ordamericane. Nella contesa inglese per il quinto posto si registra il sorpasso di Oxford su Cambridge.