"Noi dobbiamo ricreare lo scenario di sicurezza sanitaria che è il presupposto fondamentale per consentire alla gente di muoversi e quindi di andare in alberghi e ristoranti. Questa è la precondizione del turismo". Lo spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, illustrando le sue idee per rilanciare l'economia lombarda in un'intervista al Corriere della Sera sull'emergenza Coronavirus.

Fontana: Creare scenario di sicurezza per rilanciare il turismo

Il governatore sottolinea che i dati negli ultimi dieci giorni sono in netto miglioramento, ma avverte: "Sbaglia chi pensa che tutto si rimetta in moto come prima. Dobbiamo organizzare una nuova vita, dovremo modificare molti nostri comportamenti". La Regione Lombardia ha annunciato un piano di investimenti da 3 miliardi, di cui 400 milioni subito a disposizione dei sindaci per interventi urgenti. "Sono soldi veri, che saranno spesi in tempi brevi e arriveranno a tante imprese, che potranno riprendere fiato. E al tempo stesso riprendiamo i lavori necessari per strade, scuole, territorio".

La giunta regionale ha lanciato i ‘Lombard bond’, le obbligazioni che permetteranno di finanziare a debito “a seconda della convenienza e del tasso che il mercato offrirà” il piano di investimenti. È la seconda volta nella sua storia che la Lombardia si finanza in questo modo: la prima volta avvenne dopo l’11 settembre per un piano straordinario per le infrastrutture.

Il governatore lombardo: Rifarei tutte le scelte

Fontana ha risposto a chi lo critica rinfacciandogli errori commessi nella gestione dell'emergenza. "Mi contesteranno di tutto, ma io sono in pace con la mia coscienza e rifarei tutte le scelte che ho dovuto fare. E ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni", ha affermato. "Sarei presuntuoso se dicessi che sicuramente non ho sbagliato niente. Qualcosa mi sarà sfuggito sicuramente, ma francamente non le cose che adesso mi vengono contestate".