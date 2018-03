Nascondeva le dosi di droga nei giocattoli del figlio disabile: per questo un papà di 38 anni è stato arrestato a Brescia dalla Polizia locale per spaccio e violazione degli arresti domiciliari. L'uomo stava scontando una condanna per traffico di droga e ha lasciato la sua abitazione per incontrare alcuni clienti e vendere otto dosi di cocaina. In casa sua, frugando nei giochi del figlio, gli agenti di polizia hanno trovato sostanza stupefacente, scoprendo poi che l'uomo aveva installato un complesso sistema di

sorveglianza che gli permetteva di vedere se vicino all'abitazione nella centrale via Milano si avvicinassero le forze dell'ordine.