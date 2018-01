Il mondo fantastico di Harry Potter sarà in mostra per la prima volta in Italia, precisamente a Milano. Domani, 30 gennaio, alla Fabbrica del vapore sarà presentata ufficialmente la tappa milanese di "Harry Potter: The Exhibition", rassegna che nel mondo è stata già visitata da quattro milioni di persone in quattro continenti tra America, Oceania, Asia ed Europa. Quella milanese sarà la diciottesima tappa della mostra itinerante: si svolgerà dal 12 maggio al 9 settembre negli spazi della Fabbrica del vapore, in via Procaccini. L'esibizione incentrata sui personaggi nati dalla penna di Joanne K. Rowling è partita nel 2009. L'allestimento si estende su una superficie di 1600 metri quadrati: la Fabbrica del vapore diventerà una sorta di castello di Hogwarts, dove rivivranno le atmosfere del maghetto più famoso del mondo, dei suoi amici e dei suoi tanti antagonisti. In mostra ci saranno scenari ispirati ai film, trasposizioni cinematografiche dei romanzi che hanno venduto milioni di copie, costumi e oggetti di scena, riproduzioni dei personaggi utilizzati per le riprese.

La tappa milanese della rassegna era stata annunciata ufficialmente l'altro ieri a Orlando in Florida, durante l'evento annuale "A Celebration of Harry Potter". A fare l'annuncio erano stati gli attori James e Oliver Phelps, che nei film della saga interpretano Fred e George Weasley, fratelli gemelli dell'amico di Harry Potter, Ron Weasley. A Orlando c'era, in rappresentaqnaa del Comune di Milano, la vicesindaca Anna Scavuzzo. Domani rappresentanti di Palazzo Marino saranno presenti alla conferenza stampa di lancio della mostra assieme agli organizzatori Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, della D’Alessandro e Galli.