in foto: Il liceo Nervi Ferrari di Morbegno

All'indomani della pubblicazione dei dati Eduscopio 2018, c'è un primato che balza subito agli occhi, anche perché non si tratta della prima volta. Parliamo del liceo Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio, che si è aggiudicato di nuovo il titolo di migliore liceo d'Italia. In particolare vengono premiati gli indirizzi di Scienze applicate, lo scientifico senza latino e con l’informatica, ma in realtà il punteggio è altissimo per tutti i corsi di studi. Il liceo ha ricevuto un punteggio di 98,3 su 100, basato sui risultati universitari dei diplomati, il numero di esami e la media dei voti nel primo anno, e ovviamente sui tassi occupazionali post diploma. L'Istituto Nervi-Ferrari di Morbegno, aveva già ricevuto la medaglia d'oro dalla piattaforma Eduscopio, realizzata dalla Fondazione Giovanni Agnelli, nel 2014: tra gli ex allievi studenti delle più prestigiose università al mondo, manager affermati, e persino una giovane ricercatrice che, con il suo gruppo di lavoro, ha scoperto la molecola che blocca la crescita delle staminali del cancro. Il punto di forza secondo la dirigente scoltastica Giulana Zuccoli sono le classi dai numeri ridotti e un corpo docenti molto stabile. Oltre al capitale umano degli alunni, il sostegno delle famiglie e l’impegno degli insegnanti. "Lavoro e disciplina sono le parole d’ordine", spiega. "Se nei vostri anni di studio avrete momenti di sconforto rivolgetevi ai vostri professori, perché molti di loro sono davvero degli ottimi capitani", il messaggio di Guido Torelli, manager in una grande azienda californiana, diplomato al Nervi nel 1995.