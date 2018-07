in foto: Il sandwich gourmet di Cracco sui Frecciarossa (Foto Fanpage.it)

Mangiare dallo chef Carlo Cracco vi sembra un sogno lontano dalla vostra portata (e dalle vostre tasche)? Forse non tutti sanno che, dal 2015, anche a bordo dei treni Frecciarossa di Trenitalia si può assaporare un menù firmato dallo chef veneto, ma milanese d'adozione. Il menù Carlo Cracco che viene attualmente servito a bordo dei treni ad Alta velocità comprende un club sandwich gourmet al prosciutto cotto, una frolla alle nocciole, un sacchetto di patatine oltre a vino (o birra o un'altra bevanda a scelta), acqua e caffè. Le prime due pietanze portano la firma dello chef stellato, che ha recentemente aperto a Milano un ristorante all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II in cui propone la tanto discussa pizza margherita "rivisitata".

Tra gli ingredienti del club sandwich di Cracco figurano il prosciutto cotto affumicato, la bietola, i capperi, i semi di girasole, le mandorle, una crema al curry e pomodorino candito. Nella frolla, oltre alle nocciole, ci sono anche carote e marmellata di limone. Entrambe le pietanze sono imbustate, con data di scadenza: non si tratta dunque certamente di alimenti preparati al momento. Le patatine, poi, sono quelle industriali, in busta, di una nota marca per la quale Cracco ha fatto in passato da testimonial. Qual è il costo del menù Cracco? 18 euro. Non poco, per quello che si potrebbe definire uno spuntino, anche se sicuramente si tratta di uno dei pasti firmati Cracco più abbordabili che si possano consumare: a meno di non volersi rivolgere alla famosa pizza, che viene offerta in Galleria al costo di 16 euro (bevande escluse).

Sul gusto preferiamo non esprimerci: già in passato, comunque, su testate specializzate in gastronomia non erano mancate critiche a riguardo. Per quanto riguarda il costo, vale sempre la stessa regola: se volete sperimentare il menù Cracco, sapete in anticipo quanto pagherete. Ma se non volete, evitando poi di trovarvi pentiti per i vostri 18 euro (o di scatenare polemiche, come avvenuto recentemente dopo una consumazione nel bar bistrot dello chef in Galleria) sui treni c'è sempre la possibilità di optare per i buoni e cari (ma in questo caso solo in senso affettivo) panini portati da casa.