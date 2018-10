Due anziani coniugi sono stati trovati morti nella loro casa a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Il doppio decesso, riferito dal quotidiano "il Giorno", risalirebbe ad almeno due giorni fa: stando alle prime informazioni marito e moglie sarebbero entrambi morti per cause naturali. La ricostruzione più plausibile degli investigatori è che il marito, ultraottantenne, abbia avuto un infarto: la moglie, sua coetanea, avrebbe cercato di soccorrerlo, ma essendo costretta da tempo a letto perché diabetica sarebbe caduta nel tentativo di aiutarlo. Nel cadere si sarebbe provocata un trauma che non le ha permesso di rialzarsi. I due sono rimasti per oltre un giorno nel loro appartamento al civico 3 di via San Giovanni Bosco, senza che nessuno si preoccupasse del loro silenzio. Solo a distanza di molte ore dall'episodio una vicina di casa della coppia si è insospettita e ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari dell'Arma e la polizia locale sono entrati nell'appartamento, scoprendo i corpi senza vita di marito e moglie. Sono adesso in corso gli esami del medico legale che dovranno escludere segni di violenza e confermare le cause naturali del doppio decesso, quasi sicuramente da ascrivere a quelli che la cronaca etichetta, in maniera sbrigativa ma purtroppo efficace, come "drammi della solitudine".