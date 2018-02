in foto: foto di repertorio

Il ghiaccio si rompe mentre sta pattinando e lui, un anziano di 71 anni, finisce nell'acqua gelida del lago. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi a Piano del Carlazzo, Como. Stando a quanto si apprende, l'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino intervenuto sul posto. Il 71enne è stato issato a bordo di un'eliambulanza del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso più vicino. Secondo le ultime notizie, l'uomo era in grave stato di ipotermia quando è stato visitato a bordo dell'elicottero, ma è rimasto cosciente per tutta la durata del viaggio ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente: l'uomo stava pattinando.

L'uomo stava pattinando sul ghiaccio quando probabilmente è finito su una parte sottile dello strato di ghiaccio che ricopre il lago. La lastra non ha retto il suo peso e l'anziano è finito in acqua. Ai soccorsi, come detto, hanno partecipato gli uomini del 118, i vigili del fuoco e il personale del soccorso alpino. Il lago del Piano si trova nella riserva naturale della val Menaggio, tra i laghi di Como e di Lugano. D'inverno è spesso ghiacciato, ma in questi ultimi giorni le temperature sono risalite di diversi gradi, circostanza che forse potrebbe aver fatto diminuire lo spessore del ghiaccio che ricopre lo specchio d'acqua.