in foto: La treccia di Nicole, 15 anni

Il gesto della giovanissima Nicole, 15 anni appena, aiuterà le pazienti malate di cancro a riavere, seppur sotto forma di parrucche, i loro capelli. Spossatezza e nausea sono solo alcune delle conseguenze della chemioterapia e della radioterapia perché una delle più dolorose per i pazienti, dal punto di vista psicologico, è proprio la perdita dei capelli. La radioterapia localizzata nella zona del cranio provoca la caduta di tutti i capelli, mentre alcuni tipi di chemioterapia hanno lo stesso effetto. Alla fine del trattamento, dopo poco tempo, i capelli cominciano a ricrescere. Spesso, però, i pazienti, soprattutto le pazienti donne, ricorrono, mentre sono ancora sotto terapia, a parrucche. La piccola Nicole si è presentata nel salone del suo parrucchiere a Gallarate, Rocco Longobardi, e ha donato la sua treccia lunghissima, circa 80 centimetri di capelli, quasi un metro. Questi capelli serviranno a realizzare le parrucche per i pazienti.

"Mi era già capitato in passato che alcune clienti mi facessero questa richiesta, ma mai con una ragazza così giovane. Quello di Nicole è stato davvero un bellissimo gesto, dopo aver visto un’amica della madre perdere i capelli per la chemio", spiega a Repubblica.it il proprietario del salone. I capelli saranno donati all'associazione ‘Banca dei capelli' che, come detto, trasformerà la treccia in parrucche per le pazienti ammalate di cancro.