in foto: Foto via Twitter dal profilo @lexricciardi

La foto ha cominciato a circolare ieri sera su Twitter, postata da un utente che ha taggato Atm, l'azienda del trasporto pubblico locale di Milano. Nell'immagine si vede un gruppo di passeggeri scesi da un filobus della linea 91 spingere il mezzo nel tentativo di farlo ripartire. Il mezzo, che corre da piazzale Lotto fino a piazzale Lodi, si era fermato in viale Tibaldi, a due passi dalla Bocconi e dal parco della Resisenza.

Così l'account ufficiale di Atm ha risposto all'immagine, spiegando il perché i passeggeri si sono messi a spingere con la speranza che il mezzo ripartisse: "La vettura si è fermata sotto a un separatore (un tratto molto circoscritto di cavo non alimentato da corrente". Poi ha annunciato l'arrivo di mezzi nuovi di zecca per ovviare al problema: "I nuovi filobus in circolazione (ne acquisteremo altri 80 per rinnovare la flotta), avendo anche la batteria, sono in grado di non subire questo inconveniente"