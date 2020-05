in foto: Le Frecce Tricolori in piazza Duomo a Milano (foto Fanpage.it)

Tornano le visite turistiche al Duomo di Milano, la Cattedrale simbolo del capoluogo lombardo nel mondo. Si tratta di una seconda ripartenza dopo quella, decisamente falsa, dello scorso 2 marzo: si era sull'onda del clima "Milano non si ferma" e non si era ancora capita la gravità dell'epidemia in atto. Adesso che però sembra che il coronavirus stia effettivamente regredendo, e anche sulla base delle disposizioni di governo e Regione Lombardia da domani, venerdì 29 maggio, il Duomo tornerà a ospitare turisti. Lo farà tra strettissime misure di sicurezza: accessi contingentati, gruppi di massimo 10 persone per le visite guidate, misurazione della temperatura all'ingresso con divieto di accesso per chi avrà oltre 37,5 gradi o non si sottoporrà alla misurazione, due metri di distanza tra ciascun visitatore, obbligo di indossare la mascherina. Sarà inoltre vietato l'utilizzo degli ascensori: si potrà dunque salire sulle terrazze del Duomo solo a piedi.

Le promozioni per festeggiare la riapertura: ingresso gratis al personale sanitario

Il Duomo non ha mai chiuso per la preghiera individuale, anche nella fase più acuta della pandemia. Dallo scorso 18 maggio sono inoltre riprese anche in Cattedrale le Messe alla presenza dei fedeli. Adesso, per festeggiare la ripresa delle visite turistiche, la Cattedrale simbolo di Milano ha in programma una serie di promozioni. A tutto il personale sanitario, come forma di ringraziamento per la lotta al Covid-19, la Veneranda Fabbrica del Duomo offrirà un biglietto omaggio di accesso al Complesso Monumentale, mentre per i famigliari il costo d'ingresso sarà ridotto. Dal 29 al 2 giugno inoltre tutti i visitatori potranno usufruire dello sconto del 50 per cento per l'ingresso, mentre fino al 31 agosto le visite guidate della Veneranda Fabbrica del Duomo saranno scontate del 20 per cento.

Orari di apertura

Il Duomo e l'area archeologica sono aperti tutti i giorni dalle ore 9 alle 18, con ultimo accesso alle ore 17.10. Le terrazze del Duomo sono invece aperte tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.00 (ultimo accesso alle ore 18.10). Dal venerdì alla domenica sono previste aperture serali con prolungamento dell'orario fino alle ore 20 e ultimo accesso consentito alle ore 19.10. Il Museo del Duomo è invece aperto tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 10 alle ore 18, con ultimo accesso alle ore 17.10.