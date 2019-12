in foto: (Immagine di repertorio)

Un contributo di 100 euro per ogni cittadino che ha sottoscritto un abbonamento con Atm. L'agevolazione riguarda tutti i residenti di Cinisello Balsamo in possesso di una tessera annuale interurbana, valida su area piccola, area media, area grande del sistema tariffario SITAM. L'offerta pensata dal Comune di Cinisello è rivolta a tutti coloro che si sono abbonati a partire dal 1 gennaio 2019, mentre sono esclusi quei cittadini che già usufruiscono di agevolazioni sugli abbonamenti annuali.

Come usufruire del servizio

La comunicazione è stata diffusa attraverso il sito internet del Comune di Cinisello Balsamo. Si legge: "Il contributo comunale è applicabile agli abbonamenti annuali acquistati presso i punti vendita ATM o attraverso la procedura on-line di ATM pagato a prezzo di listino". Per avere il diritto di usufruire al servizio, chi è interessato dovrà recarsi allo sportello polifunzionale del cittadino "Punto in Comune" con la seguente documentazione: modulo di richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM – STIBM debitamente compilato, fotocopia dell’abbonamento annuale per il quale si richiede la contribuzione comprensiva di ricevuta/fattura di avvenuto pagamento, fotocopia del documento di identità, e in caso di utente minorenne fotocopia del documento di identità del minore. Successivamente il Comune procederà con il versamento dell’importo di 100 euro tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal cittadino richiedente. La possibilità di richiedere tale agevolazione sarà valida fino al 16 dicembre 2019.