Una donna di 98 anni è morta, vittima di un tragico incidente domestico. L'episodio è accaduto giovedì sera a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, in un appartamento nel centro storico del paese, in via Casati. Nonostante la sua età la donna era ancora molto attiva, soprattutto tra i fornelli. Secondo quanto accertato, l'anziana era proprio in cucina intenta a preparare la cena quando è rimasta vittima dell'incidente che le è costato la vita. Mentre tagliava le verdure un coltello le è scivolato dalle mani e le si è conficcato nel piede. La ferita ha causato una copiosa emorragia, che ha difatti provocato la morte della 98enne per dissanguamento. Non appena il sangue ha iniziato a scorrere dalla ferita al piede la 98enne ha perso i sensi. La badante e il figlio sono accorsi e hanno provato a tamponare la ferita, chiamando subito anche il 118. Neanche i soccorritori però sono riusciti a bloccare l'emorragia: la 98enne non ha più ripreso i sensi ed è morta. Nella sua abitazione sono intervenuti successivamente anche i carabinieri di Desio, che hanno accertato come la sua morte sia stata causata da una tragica fatalità.