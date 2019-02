in foto: Francesco Gennari

Francesco Gennari, giocatore della Stagnolmese, squadra di Stagno Lombardo, Cremona, è morto nel sonno questa notte. Il calciatore aveva 36 anni. Gennari è morto in casa, un appartamento alla periferia di Cremona. La compagna ha provato a svegliarlo, ma lui non rispondeva e la donna si è accorta che non respirava più. All'arrivo dei soccorritori, il 36enne era già morto. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia, che stabilirà con esattezza le cause del decesso. Per ora l'ipotesi più probabile è quella di un arresto cardiaco, visto che già in passato per problemi di cuore aveva dovuto interrompere l'impegno agonistico.

Il saluto della Stagnolmese: "Notizia che ci lascia senza parole"

Sulla pagina Facebook della Stagnolmese, l'ultimo saluto a Gennari: "Il presidente, unitamente al consiglio, ai dirigenti, ai tecnici ed atleti della società esprimono vivo cordoglio e vicinanza alla famiglia Gennari, ai genitori, al fratello Giulio, alla compagna, agli amici, alle società Corona e Stagnolmese ed a tutti i tifosi del meraviglioso mondo del calcio dilettantistico, per la perdita improvvisa di Francesco. Notizie come queste lasciano senza parole! R.i.p".