in foto: (Immagine di repertorio)

Quando i soccorritori e la polizia hanno fatto irruzione nella sua abitazione l'hanno trovata nel suo letto, con un coltello da cucina conficcato nel petto. Per una donna di 52 anni non c'era più ormai niente da fare: era morta già da diversi giorni, tanto che il suo cadavere era già in stato di decomposizione. Quanto avvenuto questa mattina a Sesto San Giovanni, popoloso comune a nord di Milano, è avvolto dal mistero: non è ancora chiaro se la donna si sia suicidata o se possa trattarsi di omicidio. A dare l'allarme, verso le 10 del mattino, è stato il fratello della vittima: era preoccupato perché già da diversi giorni la sorella non rispondeva alle sue chiamate. Poi la macabra scoperta, che ha dato una prima risposta, purtroppo la peggiore possibile, ai dubbi dell'uomo.

Adesso le indagini della polizia dovranno cercare di ricostruire cosa sia accaduto. Al medico legale spetterà risalire al giorno della morte della 52enne, mentre le indagini degli agenti dovranno concentrarsi sul luogo in cui la donna è stata ritrovata. La presenza o l'assenza di segni di effrazione alle porte di ingresso o alle finestre potranno già fornire delle prime indicazioni utili a incanalare le indagini verso la pista dell'omicidio o del gesto volontario. Probabile poi che i famigliari e i conoscenti della donna saranno ascoltati per fornire informazioni utili sul suo passato ed eventualmente su problemi di natura fisica, psicologica o economica che possano aver spinto la donna a compiere un gesto estremo.