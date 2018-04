Si sa, i rapporti tra vicini possono facilmente guastarsi fino a sfociare in litigi continui e addirittura in violenze, di solito per futili motivi e banali ragioni di convivenza. Un caso limite quello verificatosi a Lodi, dove una coppia era costretta da mesi a subire le minacce, gli sgarbi e i soprusi di un'altra famiglia, residente in un appartamento in affitto al piano superiore. Una situazione che ha portato la coppia ad avere paura per la propria stessa incolumità e a vivere in un costante stato di tensione, da qui la scelta di sporgere denuncia per stalking dopo che era anche dovuta intervenire la polizia nel condominio, a seguito dell'ennesimo episodio di intemperanza.

La vicenda è raccontata dal quotidiano il Giorno, che spiega come all'origine dei litigi ci fossero i rumori notturni provocati nel cuore della notte dalla coppia denunciata per stalking. In attesa che venga celebrato il processo il giudice per le indagini preliminari ha disposto che i condomini denunciati cambino casa, andando a dimorare in una casa che è stato compito della Polizia di Stato individuare e sita solo a pochi chilometri dalla vecchia abitazione.