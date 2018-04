Associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Questa la principale accusa contestata ai due sindaci di Foppolo e di Valleve, entrambi paesini della provincia di Bergamo e note località sciistiche. I due primi cittadini sono finiti entrambi agli arresti domiciliari. I sindaci sono ex amministratori della società Brembo Super Ski: proprio in tale veste sono accusati anche di falsificazione di atti pubblici, abuso d'ufficio e bancarotta fraudolenta per il fallimento della società, partecipata dai due Comuni. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dai carabinieri di Zogno e dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Bergamo e coordinate dal pubblico ministero Gianluigi Dettori, i due sindaci tra le altre condotte a loro contestate avrebbero architettato un sistema per conseguire fondi pubblici in danno alla Regione Lombardia e per truccare appalti. Promotore del sodalizio è ritenuto il sindaco di Foppolo, che avrebbe agito con la complicità della moglie e di altre persone. Anche la consorte del primo cittadino di Foppolo è stata destinataria di una misura cautelare: avrà l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Attraverso il sistema fraudolento messo in atto dal sindaco di Foppolo e dal collega di Valleve, indicato come "suo braccio destro" nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo Bianca Maria Bianchi, i due primi cittadini avrebbero falsamente rendicontato spese e investimenti per un valore complessivo di circa 16 milioni e mezzo di euro, percependo indebitamente oltre 3 milioni e 290 mila euro di contributi regionali. Dalle indagini è risultato inoltre un trasferimento di circa 700mila euro dalla Brembo Super Ski, poi fallita, a una società di Hong Kong, per una presunta attività di ricerca di investitori asiatici.