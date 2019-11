in foto: (Foto Facebook)

Si sono svolti ieri, martedì 26 novembre, i funerali di Andrea Nobilini, il ventenne di San Paolo, in provincia di Brescia, investito da un treno merci a Pisa. In tanti hanno assistito all'estremo saluto nella chiesa delle Due Sante, per rendere omaggio al giovane che ha perso la vita in seguito a questo drammatico incidente. Dal pulpito le parole di papà Stefano hanno fatto emozionare tutti i presenti. "Siate felici – è il messaggio del padre di Andrea rivolto ai giovani – Seguite le vostre ambizioni: qualunque esse siano, sono tutte dignitose. E non ascoltate i vostri genitori, che spesso per paura vi frenano". Ai genitori che hanno preso parte alla celebrazione, Stefano ha voluto dire invece: "Non nasciamo genitori: quando lo diventiamo impariamo un linguaggio nuovo e camminiamo un metro davanti ai nostri figli per indicare loro la strada".

L'incidente mortale lo scorso 21 novembre

Il cadavere di Andrea Nobilini è stato rinvenuto nella mattinata di giovedì 21 novembre sui binari del del tratto ferroviario compreso tra San Giuliano e Pisa San Rossore. Secondo quanto risulta dalle ricostruzioni, l'impatto tra il ragazzo e il treno merci sarebbe avvenuto intorno alle 5 di mattina, nei pressi di un passaggio a livello pedonale. Gli inquirenti hanno da subito scartato l'ipotesi di suicidio, ritenendo più verosimile che il ragazzo non abbia sentito l'arrivo del treno a causa degli auricolari che indossava al momento del tragico impatto.