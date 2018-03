I funerali di Alessandro Fiori si terranno lunedì prossimo alle 15,30 nella chiesa del suo paese, Soncino, in provincia di Cremona. La salma dovrebbe rientrare in queste ore in Italia, dato che le autorità giudiziarie turche hanno già effettuato l'autopsia e l'esame del dna sul corpo del manager 33enne.

Dopo due settimane dalla scomparsa mercoledì il cadavere di Alessandro è stato notato da alcuni passanti nelle acque del Bosforo a Istanbul. Il cranio era completamente distrutto e per l'identificazione è stata necessaria la comparazione del dna del cadavere con quello del padre di Fiori. Il 15 marzo, dopo soli due giorni dal suo arrivo in Turchia, il 33enne è stato ricoverato in un ospedale della città, ma per il momento non ci sono dettagli sul motivo del ricovero. In ospedale è stato visitato il giorno successivo a quello del ritrovamento dei suoi documenti e del suo smartphone dentro un cestino della spazzatura. La procura di Roma ha già aperto un fascicolo di indagine per omicidio, ma resta in piedi anche l'ipotesi del suicidio, versione che però i famigliari smentiscono categoricamente. Secondo loro il cranio di Alessandro non si è rotto in seguito all'urto con gli scogli, ma a causa dei colpi di qualcuno. A questo interrogativo risponderanno con certezza i risultati dell'autopsia sul corpo di Fiori. Mistero anche su un incontro con una ragazza statunitense che Alessandro aveva conosciuto in Italia e che, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, avrebbe dovuto incontrare proprio a Istanbul. L'incontro non ci sarebbe stato, la ragazza è stata rintracciata negli Stati Uniti e dice di non sapere nulla del 33enne italiano.