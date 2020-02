in foto: Foto di Francesco Prandoni

Quel che resta del mese di febbraio offre un'importante selezione di eventi musicali live per i cittadini milanesi e coloro che si trovano in città per vacanze o viaggi di lavoro. Dopo gli show di Liam Gallagher e dei Jonas Brothers, il mese più corto dell'anno vede le importanti tappe dei rispettivi tour di Branduardi, Negrita, Pfm canta De André e Pinguini Tattici Nucleari. Ecco il calendario completo dei concerti di febbraio a Milano con luoghi, orari e prezzi dei biglietti.

Lunedì 17 febbraio

Dropkick Murphys all' Alcatraz in via Valtellina 25/27 dalle 20. Biglietti in sold out.

Modena City Ramblers al Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul muro 22 dalle 21. Biglietti disponibili su Ticketone da 20 sino a un massimo di 30 euro.

Martedì 18 febbraio

Das EFX al Gate in via Valtellina 21 dalle 22. Biglietti a 28,75 euro.

Mercoledì 19 febbraio

Tenacious D al Lorenzini District in via Giovanni Lorenzini 3 dalle 20. Biglietti a 42,55 euro.

Calibro 35 al Fabrique in via Fantoli 9 dalle 21. Biglietti a 19,95 euro.

Giovedì 20 febbraio

Papa Roach all' Alcatraz in via Valtellina 25/27 dalle 19. Biglietti a 46 euro.

Tini Stoessel al Fabrique in via Fantoli 9 dalle 21. Biglietti in sold out.

Venerdì 21 febbraio

Negrita al Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul muro 22 dalle 21. Biglietti da 40,25 a 57,50 euro.

Sabato 22 febbraio

Unearth al Legend club in viale Enrico Fermi 98 dalle 20.30. Biglietti a 28,75 euro.

Lunedì 24 febbraio

"Queen Legend" , la serata tributo ai Queen, al Teatro Nuovo in piazza San Babila 3 dalle 20.45. Biglietti 29,50 a 39.50 euro.

Angelo Branduardi al Teatro dal Verme in via San Giovanni sul muro 22 dalle 21. Biglietti da 28 a 60 euro.

CrossFaith al Legend club in viale Enrico Fermi 98 dalle 21. Biglietti a 23 euro.

Mabel ai Magazzini Generali in via Pietrasanta 14 dalle 21. Biglietti a 28,75 euro.

Martedì 25 febbraio

Testament al Live club in via Mazzini 58 a Trezzo sull'Adda dalle 19. Biglietti a 40,25 euro.

PFM canta De André "Anniversary" al Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul muro 22 dalle 21. Biglietti in sold out.

Giovedì 27 febbraio

Tycho al Fabrique in via Fantoli 9 dalle 20. Biglietti a 26,45 euro.

Ketama126 all'Alcatraz in via Valtellina 25/27 dalle 21. Biglietti a 20 euro.

Sabato 29 febbraio