"Avrete il coraggio di vedere cos’ha in serbo per voi la Console Generale Martinez?" esordisce così il post Facebook pubblicato sulla pagina ufficiale del Consolato Usa a Milano insieme che in occasione della festa di Halloween ha deciso di regalare un vero scherzo horror a tutti gli italiani. Protagonista dell'esilarante video proprio la Console Elizabeth Lee Martinez, dall'ottobre 2017 al Consolato americano a Milano: con disinvoltura dopo aver preso un piatto di pasta decide di condirlo non con del sugo al pomodoro ma con del ketchup concretizzando così l'incubo peggiore di tutti gli italiani. Pochi secondi che si concludono con la frase: "Paura eh?". Mentre la pagina conclude: "Have a scary #Halloween!"

Chi è Elisabeth Lee Martinez, la Console Usa a Milano

Elizabeth Lee Martinez, nativa dell'Ohio e classe 1958, ha assunto il mandato di Console Generale degli Stati Uniti presso il Consolato Generale di Milano nell'ottobre del 2017. Diplomatico di carriera del Senior Foreign Service Americano, con il grado di Ministro Consigliere, prima di assumere l'incarico attuale, la Console Lee Martinez, ha servito come Vice Capo della Missione Diplomatica di Kingston, in Giamaica, dal 2013 al 2016. Tra le cariche precedentemente ricoperte, è stata Direttrice dell'Ufficio per gli Affari Canadesi (2011-2013) e Vice Direttrice presso l’Ufficio dell’Inviato Speciale per il Sudan (2009-2011). Dal 2006 al 2009, è stata Console Generale presso il Consolato Generale di Rio de Janeiro, Brasile. La sua precedente carriera all’estero si è svolta a Casablanca, in Marocco, a San Salvador ne El Salvador e a Nassau, alle Isole Bahamas.