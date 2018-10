Halloween a Milano: gli eventi da non perdere dedicati a grandi e piccoli

Halloween è arrivato ed è ricco di eventi per chi resta in città: a Milano e in provincia ci saranno tanti incontri legati alla notte più spaventosa dell’anno. Dal tour dedicato al giallo e al noir in piazza Duomo, alla “Notte al Museo” per i più piccoli, passando per uno spettacolo horror al circo fino a un percorso stregato tra le mura di un castello.