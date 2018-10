Gli hanno fatto credere di aver vinto una ricarica telefonica da 50 euro, invitandolo a recarsi in un punto vendita a piacere tra quelli indicati. E lì lo hanno arrestato. Con questo trucco un uomo di 58 anni, ricercato perché doveva scontare una condanna a quattro anni di reclusione, è stato catturato dai carabinieri di Garbagnate Milanese. L'uomo, con una condanna per insolvenza fraudolenta e falsità ideologica sulle spalle divenuta esecutiva il 18 luglio, era fuggito in Germania facendo perdere le sue tracce. Negli scorsi giorni però un carabiniere fuori servizio lo aveva notato a Bollate, nel Milanese, mentre saliva su un autobus. A quel punto è stato messo a punto un piano per catturarlo. I carabinieri hanno scoperto che l'uomo, al rientro in Italia, aveva acquistato una scheda telefonica a suo nome: sono riusciti a risalire al numero e lo hanno contattato con la scusa della vincita, organizzando la trappola. Il 58enne doveva scegliere dove ritirare la sua ricarica omaggio tra una lista di punti vendita: ha scelto proprio quello di Bollate, dove ieri pomeriggio si è presentato tutto contento con in mano il codice necessario per riscuotere la sua vincita. Al suo arrivo ha però trovato ad attenderlo i carabinieri, che lo hanno arrestato.