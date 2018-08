Un uomo di 52 anni è morto ieri sera agli Spedali Civili di Brescia, dov'era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale. Attorno alle 18.30 l'uomo stava percorrendo a bordo della sua auto la strada provinciale 9, all'altezza del comune di San Paolo, nella Bassa Bresciana. A un certo punto l'uomo ha perso il controllo del suo mezzo e si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante che proveniva nella direzione opposta. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, anche se dai primi accertamenti pare che l'uomo abbia perso il controllo della sua vettura a causa di un malore. Sul posto, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Brescia, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118, tra cui anche l'elisoccorso. Il 52enne è stato trasportato proprio in elicottero agli Spedali Civili, dove è arrivato in codice rosso attorno alle 20. Nonostante i tentativi dei medici le sue condizioni sono peggiorate e hanno portato al suo decesso nella tarda serata. I rilievi sul luogo dell'incidente sono proseguiti per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.