Una notte da dimenticare per un uomo di Lecco e per la sua fidanzata che, tornati dalle vacanze, desiderosi soltanto di fare ritorno a casa, hanno dovuto attendere ben 16 ore prima di poter ritrovare l'automobile. La sera dello scorso 19 agosto, l'uomo e la fidanzata sono arrivati all'aeroporto di Milano Malpensa – nella provincia di Varese – e si sono recati all'Easy Parking, un parcheggio low-cost nelle vicinanze dello scalo dove l'8 agosto avevano lasciato l'automobile prima di partire per le vacanze. Come detto, però, per riavere l'automobile, l'uomo, che si chiama Mirko Reale Ruffino, ha dovuto attendere ben 16 ore: in sostanza, le chiavi del veicolo non si trovavano. Dopo una notte passata in attesa, l'uomo è stato accompagnato a Magnago, a 16 chilometri di distanza, a casa del proprietario di un altro parcheggio, ma nemmeno questi aveva la chiave della vettura.

Mirko è riuscito a tornare a casa soltanto grazie all'aiuto di un parente, che gli ha portato le chiavi di riserva della vettura. Una volta tornato a Lecco, ha sporto denuncia agli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato. Nella denuncia l'uomo ha riferito inoltre che l'automobile registrava ben 300 chilometri percorsi in più rispetto a quando l'aveva lasciata nel parcheggio. Secondo l'uomo, anche tanti altri clienti, la sera del 19 agosto, hanno lamentato gli stessi disagi, tanto che nel parcheggio sono intervenuti i carabinieri di Somma Lombardo, nella provincia di Varese. Dalla direzione del parcheggio avrebbero fatto sapere che un dipendente, che aveva smistato alcune automobili in altri parcheggi, era tornato a casa portando con sé le chiavi.