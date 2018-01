Una donna di 46 anni è morta all’interno della sua casa, a Rho, nel milanese, a causa di un’influenza. Secondo quanto emerso finora la donna non soffriva di patologie particolari e il suo decesso sembra quindi imputabile semplicemente all’influenza che l’aveva colpita gli scorsi giorni. Spetterà comunque all’autopsia chiarire quali siano state le cause che hanno portato alla morte della 46enne.

La donna era stata colpita da qualche giorno da quello che sembrava essere un normale virus influenzale. Le sue condizioni, però, sono iniziate a peggiorare di colpo tanto da diventare molto preoccupanti nel giro di poche ore. Secondo quanto riportato da alcuni giornali, tra cui Il Giorno, la donna viveva con i genitori ed erano stati proprio loro ad accudirla e assisterla mentre stava male.

Negli ultimi giorni, però, i genitori hanno preferito chiamare il 118, preoccupati dalle condizioni della figlia. Così i soccorsi sono stati interpellati giovedì pomeriggio, quando la 46enne aveva iniziato ad accusare serie difficoltà respiratorie. Secondo quanto riporta ancora Il Giorno, due ore prima la madre, entrando nella sua stanza, l’aveva trovata assopita.

Poi, intorno alle 18, la donna avrebbe smesso improvvisamente di respirare e il suo cuore si è fermato. Quando sono arrivati i soccorritori era ormai troppo tardi e non restava più nulla da fare per la 46enne, deceduta a causa di una insufficienza respiratoria. Il pm ha comunque disposto l’autopsia per provare a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto e sulle cause che hanno portato al decesso della donna nella sua casa.