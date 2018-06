in foto: (Immagine di repertorio)

L'amore per gli animali consiste anche nel porre sullo stesso piano i loro bisogni con quelli della persona che ci vive assieme, garantendo sempre che i fidi compagni – cani gatti o altre specie – vivano in condizioni dignitose. Cosa che non si verificava in un appartamento di Busto Arsizio, in provincia di Varese, abitato da una casalinga di 50 anni. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali nonostante, di animali, ne fosse letteralmente circondata. La 50enne, infatti viveva in casa assieme a quindici cani, cinque gatti e quattro pappagalli. Un numero spropositato perfino per una villa con giardino: figurarsi dunque per un appartamento, per quanto grande possa essere. Nel caso in questione, dopo diverse segnalazioni i carabinieri si sono presentati alla porta dell'abitazione della 50enne assieme a un veterinario. L'esperto e i militari dell'Arma hanno constatato che gli animali erano costretti a vivere all'interno dell'abitazione in pessime condizioni igienico-sanitarie. Mentre per la donna è scattata la denuncia, gli animali sono stati sequestrati e affidati a enti specializzati, che potranno garantire loro migliori condizioni di vita.