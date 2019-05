Tragedia sulla strada a Gussola, in provincia di Cremona, dov'è morto un anziano. Il dramma è avvenuto intorno alle ore 12.30 di oggi, domenica 19 maggio, in via dei Martiri. Secondo le informazioni apprese, la vittima è un 81enne. L'uomo è deceduto a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L'81enne, poco prima dell'ora di pranzo, stava viaggiando lungo la strada del Cremonese a bordo di un'Alfa Giulia, in direzione Casalmaggiore, quando, per motivi al momento non noti e in corso d'aggiornamento, il veicolo è rimasto incidentato insieme ad altre due macchine, una Citroen C5 e una Fiat 16. Non sono ancora note le dinamiche dell'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine. L'ipotesi al momento maggiormente accreditata è che si sia trattato di un sinistro provocato da un sorpasso o da una manovra azzardata.

Anziano morto in un incidente stradale a Gussola

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza. I paramedici hanno tentato di soccorrere l'anziano, purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso provocato dai traumi e dalle ferite riportate, risultati fatali. Rimaste ferite nell'incidente altre tre persone, una donna di 82 anni, una di 38 e un 43enne, soccorsi e trasportati all'ospedale di Casalmaggiore. Al momento non sono note le loro condizioni di salute. Intervenuti per agevolare le operazioni anche i vigili del fuoco di Viadana. Presenti per i rilievi scientifici necessari al caso, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casalmaggiore, i militari delle delle stazioni di Scandolara Ravara e Solarolo Rainerio. I carabinieri hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità di chi era alla guida.