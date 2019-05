Un uomo di 50 anni è stato arrestato nel Bresciano dopo essere stato trovato in possesso di cocaina: le forze dell'ordine gli hanno sequestrato diverse dosi che aveva nascosto tra i giochi della figlia di soli 5 anni. È accaduto nel weekend a Gussago dove l'uomo è stato fermato dai carabinieri per un controllo in strada. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato addosso della cocaina: una piccola quantità che il 50enne ha giustificato essere per uso personale. Una spiegazione che a quanto pare non ha convinto i carabinieri che si sono recati a casa dell'uomo per procedere con una perquisizione della sua abitazione: giunti nell'appartamento di Gussago dove l'uomo vive con la sua famiglia, la moglie e le due figlie, un'adolescente e una bambina di 5 anni.

Il caso sottoposto al tribunale dei minori

Dinanzi al visibile nervosismo del 50enne i militari hanno perquisito a fondo la casa fino a trovare, nella cameretta della bambina, nascosta tra i suoi giochi, della cocaina, circa 10 grammi suddivisi in dosi da mezzo grammo. L'uomo ha spiegato ai militari che si trattava di droga acquistata per uso personale, insieme con il fidanzato adolescente della figlia: una spiegazione che ha ripetuto dinanzi al giudice poiché subito dopo è stato arrestato e processato per direttissima. Scarcerato il giudice gli ha imposto l'obbligo di firma: mentre il fascicolo del procedimento penale è stato sottoposto anche al tribunale di giustizia minorile affinché venga valutata la situazione e dunque eventuali provvedimenti.