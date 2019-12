in foto: Immagine di repertorio

È stato arrestato di ritorno da un viaggio in Olanda l'uomo di 30 anni residente a Gussago, nel Bresciano, accusato di aver diffuso video intimi della ex fidanzata su Whatsapp. A denunciarlo è stata proprio la donna quando si è accorta che l'ex compagno aveva iniziato a diffondere online alcuni suoi filmati che la riprendevano in atteggiamenti intimi: a questo punto i carabinieri hanno dato il via alle indagini che si sono concluse proprio con l'arresto del 30enne che quando è tornato a casa dal suo viaggio in Olanda ha trovato ad attenderlo i militari.

L'uomo aveva nascosto della droga in casa

I carabinieri sono riusciti a recuperare sul cellulare e i sui dispositivi dell'uomo i filmati incriminanti, oltre a un cospicuo quantitativo di droga: il 30enne aveva infatti portato dall'Olanda 54 grammi di hashish, 7 di marijuana e 5 di cocaina. Nonostante abbia tentato di disfarsene, i militari hanno lo hanno arrestato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, misura poi revocata al termine del processo per direttissima. Stando a quanto riportato da IlGiornalediBrescia, l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di firma per 4 giorni a settimana, ma rischia una condanna severa: l'articolo 612ter, entrato in vigore lo scorso agosto, punisce chi diffonde video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate, con una condanna da uno a sei anni di reclusione.