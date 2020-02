in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 49 anni è finito in manette a Guidizzolo, in provincia di Brescia, con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. A quanto risulta l'uomo, di nazionalità marocchina, avrebbe minacciato la moglie con un coltello da cucina al termine dell'ennesima lite. Fortunatamente i carabinieri sono intervenuti in tempo evitando che la violenza potesse sfociare in qualche cosa di più grave. Stando a quanto riportato dal quotidiano "BresciaToday" l'uomo, che a quanto pare soffre di seri problemi di alcolismo e ludopatia, non sarebbe nuovo a questo genere di comportamenti, tanto che la moglie ne aveva già denunciato la pericolosità alla polizia da diverso tempo.

Violenze e minacce ripetute

Nonostante i comportamenti violenti e aggressivi ripetuti nel tempo, l'uomo non era mai stato allontanato da casa prima d'ora. Questa volta invece il 49enne è stato trasferito in carcere dopo l'ennesima violenza ai danni della consorte. Si pensa che dietro all'aggressione dell'uomo ci fosse una richiesta di denaro alla moglie, soldi da spendere in alcolici e gioco d'azzardo. Anche i figli avrebbero assistito ripetutamente alle minacce e alle percosse dell'uomo, senza riuscire a intervenire in alcun modo. Ora la donna potrà ritrovare una serenità che da anni le mancava, senza più essere costretta a vivere nel terrore per gli atteggiamenti ingiustificabili del marito.