Guida ubriaco con a bordo moglie e figli piccoli. Il suo tasso alcolemico è risultato di 3,52 grammi per litro, cioè sei volte oltre il limite consentito dalla legge di 0,5 g/l. Fermato per un controllo, i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero e gli hanno ritirato la patente. Protagonista di questa vicenda un uomo di 53 anni di Clusone, provincia di Bergamo. L'uomo è stato fermato perché i militari lo hanno visto procedere a zig zag con la sua Renault Clio. In via Manzoni a Clusone gli è stato detto di accostare ed è stato sottoposto all'alcol test. Lui ha tentato di giustificarsi così: "Ho bevuto solo un caffè corretto". A bordo dell'automobile c'erano, oltre a lui, la moglie e i due figli minorenni.

Milano, incidente in tangenziale, si ribalta un furgone

Sulla tangenziale di Milano un furgone si è ribaltato e due uomini sono rimasti feriti. Entrambi sono stati soccorsi e, stando a quanto riporta Milano Today, accompagnati in ospedale. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 7 giugno sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Nord e Cologno Sud. L'incidente è avvenuto alle 11,45. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Il ferito più grave, un 47enne, è stato portato d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. L'altro occupante del furgone, un 32enne, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Le sue condizioni non sono gravi, mentre quelle del suo collega sono più serie, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.