Quando gli hanno fatto il test, gli agenti della Polizia Stradale di Treviglio lo hanno trovato positivo, con un tasso alcolico di 2,5 grammi per litro, ovvero quattro volte oltre il limite di tolleranza, fissato per legge a 0,5 grammi per litro di sangue. Condizioni assolutamente incompatibili con la guida che spiegano l'assurdo incidente avvenuto in via Gavazzeni a Bergamo.

L'uomo a bordo della sua vettura ha travolto un gregge in transito causando la morte di due pecore adulte, due agnelli e un cane e il ferimento di altri se capi, stamattina condotti al mattatoio. L'automobilista è un brasiliano di 40 anni che, una volta sottoposto all'alcoltest e trovato positivo, è quindi denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata sospesa. Sotto choc i tre pastori che accompagnavano il gregge, che era la loro fonte di sostentamento economico.