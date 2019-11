in foto: Immagine di repertorio

Un guasto tecnico nei pressi del comune di Melegnano, in provincia di Milano, ha causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria dei treni Alta Velocità lungo la linea Milano-Bologna. È accaduto questa mattina e a darne comunicazione è RFI, la Rete Ferroviaria italiana. Un annuncio è comparso questa mattina sul sito web di RFI oltre che nelle diverse stazioni ferroviarie coinvolte: "Dalle 8.15 il traffico ferroviario sulla linea AV Milano – Bologna è rallentato, in direzione Bologna, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all’altezza di Melegnano", si legge nell'avviso. Diversi i treni AV coinvolti che hanno per questo accumulato diversi minuti di ritardo. Sul posto sono stati inviati immediatamente i tecnici per risolvere l'inconveniente. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 9 così come comunicato dalla stessa RFI: "È tornato regolare alle 9.10 il traffico ferroviario sulla linea AV Milano – Bologna, rallentato dalle 8.15, in direzione Bologna, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all’altezza di Melegnano". Stando a quanto si apprende, i treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 35 minuti.